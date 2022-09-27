Malatya'da hayata geçirilecek eğitim projeleri tanıtıldı

MALATYA (AA) - Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilecek projelerin tanıtım toplantısı yapıldı.

Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Malatya Valisi Hulusi Şahin, tanıtımı yapılan projelerin hepsinin değerli olduğunu ancak Malatya Öğretmen Akademileri Projesi'ni önemli bulduğunu söyledi.

Dinamik bir platform aracılığıyla her tür ve kademede yer alan öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik etkili içerikler sunmak, deneyim paylaşımları yapmak ve birlikte öğrenmeye zemin oluşturmayı içeren projeye işaret eden Şahin, "Bizim öğretenlerin eğitilmesi hususunda eksikliklerimiz var. Bunu hizmet içi yöntemlerle tamamlayabiliriz. Fakat camia o kadar büyük ki o kadar devasa bir eğitim ordumuz var ki bu işi zorlaştırıyor. Öğretmen mezun olduğu ile kalıyor, üzerine kendi özel çabası yok ise pek bir şey katamıyor. Yıllar geçtikçe de bilgiler eskiyor. Öğretmen odaları aslında birer hizmet içi eğitim alanları. Öğretmen odalarını çok iyi kullanalım, çok iyi değerlendirelim. Öğretmen odasında genç, orta yaşlı ve tecrübeli öğretmenler bir arada. Bu çok büyük bir fırsat. Öğretmenler odasını barışçıl bir iklimle yönetebilirsek ki bu okul müdürünün işidir. Tüm öğretmenlerimizi ciddi rol modellik yöntemi ile bir bilgi paylaşımı, tecrübe paylaşımı yöntemi ile yetiştirebiliriz." dedi.

Okuldaki başarının yönetici ve öğretmenlerin ortak başarısı olduğunu vurgulayan Şahin, eğitimin öğretmenin sırtında olduğunu ve öğretmeni kırmamak gerektiğini, disiplini boş vermeden bu sürecin götürülmesi gerektiğini anlattı.

Şahin, kentte çok sayıda okul inşaatının sürdüğünü, bu açıdan zor bir seneye girmelerine karşılık bunun en güçlü yanları olacağını belirterek, "Çünkü 1-2 yıl içerisinde Malatya'nın fiziki kapasitesini tamamen yeniliyoruz. Bu sene 122 okul ihalesi yapıldı. Birkaç yıl içerisinde fiziki yönden bu şehrin sorunlarını tamamen çözmüş olacağız. Binalarımız yepyeni ve depreme dayanıklı olacak." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir de hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verdi.



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