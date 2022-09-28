Darende İlçe Emniyet Müdürlüğünden telefon dolandırıcılığı uyarısı

MALATYA (AA) - Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü vatandaşları, kendilerini telefonla arayarak polis memuru olarak tanıtıp para talep eden dolandırıcılara inanmamaları istendi.



Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, kendilerini "savcı", "emniyet müdürü", "istihbarat" olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yapan şahısların taktik değiştirdiğine işaret edildi.

Dolandırıcıların, son zamanlarda kendilerini asayişte çalışan polis memuru olarak tanıttıkları ve bu yolla dolandırdıklarının belirlendiği kaydedilen açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

"Vatandaşlarımızın hesaplarının terör grupları tarafından hacklendiği, şifrelerinin geri alınabilmesi ve hesabın kurtarılması için hesap numarasına para yatırmalarını istedikleri ve vatandaşlarımızı bu şekilde dolandırdıkları tespit edilmiştir. İlçe genelinde artan dolandırıcılık faaliyeti üzerine harekete geçilerek, broşür dağıtımı, ilan, sosyal medya, STK temsilcileri ve muhtarlarla toplantı ve basın yoluyla vatandaşlarımız bilgilendirerek, bunun bir dolandırıcılık faaliyeti olduğu, kamu görevlilerinin böyle bir yetkisinin olmadığı bilgisi verilmiştir."

Açıklamada, telefon üzerinden para yatırılması talebinde bulunanlara itibar edilmemesi, bu tür durumlarla karşılaşanların konuyu 112 Polis İmdat telefonuna bildirmesi istendi.

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