Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan Malatya Valisi Şahin'e ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Malatya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik Şeref Defterini imzalayan Vali Coşkun, Vali Şahin ile makamında bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Şahin, Vali Coşkun'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.