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Yeni Malatyaspor, genç oyuncularla ligde üst sıralara çıkmayı hedefliyor

AA

Yeni Malatyaspor, genç oyuncularla ligde üst sıralara çıkmayı hedefliyor

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, 19,9 yaş ortalamasıyla Spor Toto 1. Lig'in en genç takımı olduklarını belirterek, "Başarabileceğimiz mantalitesini yakaladık, bundan sonra sadece 3 puanı yakalamak kaldı." dedi.

Geçen sezon Süper Lig'den düşen ve 1. Lig'de geride kalan 6 haftada 3 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan sarı-siyahlı takım, genç oyuncularıyla mücadele veriyor.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, AA muhabirine, yaş ortalaması olarak ligin en genç takımını çalıştırdığını söyledi.

Arslan, genç oyuncuları lige hazırlama noktasında zor şartlarda çalıştıklarını ve futbolcuların gayretini de takdir ettiğini kaydetti.


- "Oyuncuların gelişiminden memnunum"


Zorlu bir süreç geçirerek takımını belli bir noktaya taşıdığını belirten Arslan, "19,9 yaş ortalamasıyla en genç takım biziz. Zor şartlarda çalıştık ama iyi birliktelik sağladık. Birbirimizi severek, sayarak çalıştık, hoca olarak liderlik ettik. Oyuncuların gelişiminden memnunum. Bodrum maçını çıkarırsak, sahada mücadele eden, şehrini temsil eden bir takımımız oldu." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncuların değişim göstermesinin kolay olmadığını, takımın sahada oyununu ortaya koyduğunu anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Ligin önemli mücadele eden, iki hafta arka arkaya en çok sprint atan takımı olduk, bunlar değerli şeyler. Transfer yasağı kulübün önünü kapatıyor, biz de gençlere yatırım yapıyoruz. Gençler de mücadele ve gelişim olarak karşılık veriyor, bu beni mutlu ediyor. Puan olarak değil ama sahada verilen mücadeleden gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın öz güveninin geldiğine işaret eden Arslan, "Başarabileceğimiz mantalitesini yakaladık, bundan sonra sadece 3 puanı yakalamak kaldı." dedi.

Forvet oyuncusu Cengizhan Akgün ise geçen sezon kiralık olarak gittiği Adıyaman'dan daha güçlenerek takıma döndüğünü belirtti.

Takım içinde her şeyin şu anda iyi gittiğini dile getiren sarı-siyahlı futbolcu, "Üst sıralara gittiğimiz zaman her şey daha iyi olacak. Takım çalışmamız Cihat hocayla gayet başarılı gidiyor. Antrenmanlardan sonra özel olarak sürekli gol vuruşu çalışıyorum. Bunun dışında yardımcı antrenörlerimizle birlikte salonda çalışıyorum." diye konuştu.


- "Artılarımız, egosuz bir takımız"


Transfer tahtasının kapalı olduğunu dile getiren Akgün, şunları söyledi:

"Bu fırsatı genç oyuncular olarak bizler artıya çevirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden herkes elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Eksik yönlerimiz var ama olumlu taraflarımız da göz ardı edilmeyecek kadar fazla. Bu lige damga vurmak, ses getirmek ve camiamıza yakışır şekilde davranmak istiyoruz. Camiamızı hak ettiği yere en kısa sürede getirmek için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Artılarımız, egosuz bir takımız, herkes elinden gelen en iyi mücadeleyi yapmaya çalışıyor. Şimdi oyuncular birbirini daha iyi tanıyor. Kondisyon olarak oyuncular hemen hemen istenen yere geliyor. Bence takım bir sürpriz yapabilir, o potansiyel ve arzu var. İlerleyen süreçte 3'te 3, 5'te 5 galibiyet serileri geldiğinde kimsenin şaşırmaması lazım. Bu takım, oyun olarak bunu yapıyor ama bir türlü skora yansıtamadık."

Orta saha oyuncusu Doğukan Emeksiz de takımın puan tablosundaki yerinin ilerleyen haftalarda değişeceğine inandığını söyledi.

Ligin en çok koşan ve mücadele eden takımlarından biri olduklarına değinen Doğukan, "İlerleyen haftalarda bunu puanlarla süsleyerek yukarıdaki yerimizi alacağız." ifadelerini kullandı.

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