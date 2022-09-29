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Gaziantep ve çevre illerde "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

AA

Gaziantep ve çevre illerde "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki Sena Büyük Konuk Ortaokulu önünde düzenlenen etkinlikte, yaya geçidindeki kırmızı çizgiyi öğrencilerle birlikte boyadı.

Vali Gül'e İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe eşlik etti.

"Hayata saygı duruşu" yazılı pankartları tutan öğrencilere etkinlik sonunda trafik konulu boyama kitapları hediye edildi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Osman Gazi Caddesi'ndeki Ziyaeddin Akbulut İlkokulu ile Şehit Hasan Hüseyin Çalışkan İlkokulu arasında düzenlenen etkinliğe, Vali Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve beraberindekiler, etkinlik kapsamında öğrencilerle el ele tutuşarak yolun karşısına geçti, yaya geçidindeki kırmızı çizgiyi öğrencilerle boyadı.

Vali Ayhan, gazetecilere, trafikte bilinç oluşturulması çeşitli çalışmaların yapıldığını anımsatarak, "Burada maksat yayalara öncelik verilmesi, yayalara trafik geçişinde üstünlük sağlanması hem de araç sürücülerinin duyarlılığını arttırmaktır." dedi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta İsmail Kurtul İlkokulu önündeki Mustafa Or Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte protokol üyeleri, kampanyaya dikkati çekmek için yaya geçidini kırmızıya boyadı.

"Hayata saygı duruşu" yazılı pankartları taşıyan öğrencilere etkinlik sonunda boyama kitapları hediye edildi.

- Malatya

Malatya'da İnönü Caddesinde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Umut Yalçın ile öğrenciler katıldı.

Burada konuşan Vali Şahin, sürücülerin yaya geçidindeki duruşlarının aslında bir hayata saygı duruşu olduğunu belirtti.

Trafikteki ölümlü kazaların sayısını azaltmayı hedeflediklerini dile getiren Şahin, "Malatya'nın temel problemlerinden biri de trafik. Bu sabah Yazıhan ilçemizde 2 vatandaşımızın öldüğü bir trafik kazası oldu. Geçen haftada bir ailenin yok olduğu 6 vatandaşımızı kaybettiğimiz ölümlü trafik kazası yaşandı. Bu kampanyalarla hedefimiz trafikteki insan unsurunun kazalara sebebiyet oranını olabildiğince azaltabilmek. Ölümlü kazaları ve yaya kayıplarını azaltabilmek." ifadelerini kullandı.

Şahin, konuşmasının ardından sürücülere broşür ve şapka verdi.

- Adıyaman

Adıyaman'da da Gölbaşı Caddesi'nde "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Başsavcı Ufuk Mustafa Süren yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Yaya önceliğinden bahseden ve sürücülere uyarılarda bulunan Vali Çuhadar, "Onların güvenli bir şekilde geçmesi bizim için çok önemli. Özellikle öğrencilerimizin yoğun olduğu okul bölgelerinde can güvenliği bir kat daha artıyor. Bütün sürücülerimizin bu konularda dikkatli olmalarını istiyorum." dedi.

- Kilis

Kilis Hatice Mehmet Döğme İlkokulu önündeki Turgut Özal Caddesi üzerinde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve öğrenciler katıldı.

Vali Soytürk, kampanyaya dikkati çekmek için yaya yolundaki kırmızı alanı boyadı. Burada konuşan Soytürk, vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet etti.

Hatice Mehmet Döğme İlkokulu öğrencileri, ellerinde Türk bayrakları ve "yayalar kırmızı çizgimiz" yazılı afişlerle yaya yolundan karşıya geçti.


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