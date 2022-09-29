Malatya'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ıslah projesi anlatıldı

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MALATYA (AA) - Malatya'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi anlatıldı.

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yetiştiricilere yönelik birlik binasında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Birlik Başkanı İhsan Akın şartları sağlayan yetiştiricilerin Tarım ve Orman Bakanlığının onayı ile Halk Elinde Hayvan Islahı Projesine katılacağını anlatarak, "Asıl amaç görevini yerine getiren yetiştiricilerimizin desteklenmesi olacak. Desteklerin artırılması için gerekli görüşmelerimizi yaptık, yetiştiricilere verilen sürü büyütme ve çoban desteği iki katına çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.



Proje Lideri Prof. Dr. Zeki Erişir ise Soy Kütüğü Projesi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.



Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Selami Aygen, hayvan yetiştiricileri ve ilgililer katıldı.

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