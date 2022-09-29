Malatya'da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği düzenlendi

MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan, Kale ve Darende ilçelerinde, İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Hekimhan ilçesinde Hükümet Caddesinde gerçekleştirilen etkinlikte Kaymakam vekili Mücahit Zıvlak ve öğrenciler yaya geçitlerine boya ili kırmızı çizgi çizdi.

Kaymakam Zıvlak, burada yaptığı konuşmada, farkındalık oluşturmak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı etkinlik yaptıklarını belirterek, "Bugün de yaya güvenliğini sağlamak üzere 'Hayata saygı duruşu yayalara öncelik duruşu' etkinliğini yapıyoruz. Amacımız bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturarak, yayaların can güvenliklerini sağlamak." diye konuştu.

Etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yunus Emre Dölek, Emniyet Müdürü Recep Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Pirvani Temelli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Kale

Kale ilçesinde polis uygulama noktasında gerçekleştirilen etkinlik Kaymakamı Mustafa Aksoy, durdurulan araçtaki sürücülere etkinlik hakkında bilgilendirmesinin ardından, broşür verdi.

Aksoy, çocuklara ise trafik kurallarıyla ilgili boyama kitabı dağıttı.

Etkinliğe İlçe Jandarma Komutan vekili Yunus Çintay, İlçe Emniyet Amiri Necmettin Budancamanak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, İzollu İlköğretim Okulu öğrencileri ile okul idarecileri katıldı.

- Darende ilçesinde

Darende ilçesinde Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için başlatılan kampanya kapsamında program düzenlendi.

Program kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, açık alanda uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu, sürücülere çağrıda bulunarak, şöyle devam etti:

"Lütfen yaya geçitlerinde, okul geçitlerinde sürücülerimiz daha duyarlı daha dikkatli olsunlar. Önceliği yayaya, öğrencilerimize, çocuklarımıza versinler. Amacımız, temennimiz sürücülerin daha duyarlı daha dikkatli, daha yavaş ve hassas olmaları. Trafik kazalarını minimum seviyeye indirmek, hatta yaralanma ve can kayıplarını minimum seviyeye indirmek istiyoruz. Bu anlamda bizlere çok büyük görevler düşüyor."

Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, trafik polisleri ve öğrenciler katıldı.

Konuşmaların ardından, "Yayalara Öncelik Duruşu Hayata Saygı Duruşu" ana temalı kampanya için hazırlanan görsellerle yürüyüş yapıldı.

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