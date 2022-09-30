"Ateş savaşçısı" dede ve babalarının mesleğini gururla sürdürüyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Ateş savaşçısı" dede ve babalarının mesleğini gururla sürdürüyorlar

AA

"Ateş savaşçısı" dede ve babalarının mesleğini gururla sürdürüyorlar

MALATYA (AA) - YETER ERDİNE - Malatya'da görevi sırasında şehit düşen babasının ardından itfaiyeciliğe başlayan Gökhan Çobanoğlu ile babası gibi itfaiyeci olan Furkan Coşkun ve dede mesleğini seçen Mevlüt Kıyıcı, atalarının mesleğini sürdürmenin gururunu yaşıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında 7 yıldır görev yapan 35 yaşındaki Gökhan Çobanoğlu, AA muhabirine, itfaiyeci olan babası Orhan Çobanoğlu'nun 2014'te arkadaşı ile göreve giderken araçlarının kaza yapması sonucu şehit olduğunu, babasının vefatının ardından kendisinin 2015 yılının Nisan ayında itfaiyede çalışmaya başladığını söyledi.

Küçükken babasının yanına geldiğini, itfaiyecilerin birbirleriyle yakınlığını, samimiyetini gördüğünü anlatan Çobanoğlu, "Aklımda hiç babamın vefat edeceği ve benim itfaiyede çalışacağım yoktu. Babam mesleğini çok severdi. 'Bir daha dünyaya gelsem itfaiyeci olurdum.' derdi. 1999 depreminde İstanbul'daydı, Van'da deprem olmuştu, Van'daydı. Sevdiği için her görevde ön planda olurdu. Allah'a çok şükür, mesleğini yüzünün akıyla yapmış. İnşallah oğlum da itfaiyeci olur. Şimdiden hayranlık duyuyor. Getirip götürüyorum, alışmasını istiyorum." diye konuştu.

- Babasına özenip itfaiyecilik okudu

İtfaiye emeklisi babasıyla aynı mesleği seçen 27 yaşındaki Furkan Coşkun da mesleği sürdürmek için 2014'de Akdeniz Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünden mezun ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında göreve başladı.

Coşkun, "Lise dönemlerimde itfaiyeye geliyor, yardımlaşmayı görüyordum. Bir siren çaldığı zaman koşarak yangına gidiyorlardı. İnsanların koşarak kaçtığı yerlere babamlar koşarak gidiyordu. Aynı şekilde bizler de şu an koşarak gidiyoruz. Çocukken babama kahraman gözüyle bakıyordum. İtfaiyeciliği seviyordum. Yangına giderken koşarak gitmeleri, olay yerinde özverili bir şekilde çalışmaları beni etkiliyordu. İtfaiyeciliği bu şekilde benimseyerek çalışmaya başladım. Babamla aynı dönemde çalışmak istiyordum, nasip olmadı, babam emekli oldu. Babamın mesleğini yaptığım için gurur duyuyorum. Mesleğimi severek icra ediyorum." diye konuştu.

27 yıl itfaiyeci olarak çalıştıktan sonra emekli olan baba Şükrü Coşkun (60) ise oğlunun da böyle bir kutsal görevi yapmasının gururunu yaşadığını belirtti.

- Dedesine gösterilen sevgi itfaiyeciliğe olan ilgisini artırdı

İtfaiyecilerden Mevlüt Kıyıcı (43) da dede mesleğini sürdürüyor. Kıyıcı, itfaiyeciliğe 2006 yılında başladığını, aynı adı taşıyan dedesi Mevlüt Kıyıcı'nın mesleğini devraldığını anlattı.

Mevlüt Kıyıcı, "Çocukken dedemin itfaiyecilik yaptığı dönemlerde kendisiyle çarşıya çıkardık. Çarşıda herkesin dedeme saygı duyması, elini öpmeye çalışması bende dedemin büyük bir adam, büyük mevki ve makam sahibi bir insan olduğu kanaati oluşturdu. Bundan dolayı da insanların dedeme bir kahraman gibi bakmaları bende itfaiyecilik ateşini o zamandan harladı." dedi.

İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu da çalışanların ailelerinden daha çok birbirlerini gördüğünü, bunun da dayanışmayı getirdiğini anlattı.

Görev şehidi Orhan Çobanoğlu'nun oğlunun da itfaiyede çalışmasını çok istediğini dile getiren Katipoğlu, "Kendisi göremedi ama belediyemiz bir vefa gösterdi. Gökhan kardeşimiz bugün babasının bıraktığı bayrağı daha ileriye taşıma noktasında gayret ve çaba içerisinde." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da 879 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 879 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut'tan CHP eleştirisi:
YEREL HABERLER BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut'tan CHP ...
Malatya'da kamyona çarpan hafif ticari araç devrildi: 2 ölü / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Malatya'da kamyona çarpan hafif ticari araç devrildi: ...
Malatya'da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Malatya'da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı ...
Malatya'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ıslah projesi anlatıldı
YEREL HABERLER Malatya'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ıslah ...
Gaziantep ve çevre illerde "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Gaziantep ve çevre illerde "Yayalara öncelik duruşu, ...
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı ...
Malatya'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama
Yeni Malatyaspor, genç oyuncularla ligde üst sıralara çıkmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, genç oyuncularla ligde üst sıralara ...
Darende'de İtfaiye Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Darende'de İtfaiye Haftası kutlandı
Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan Malatya Valisi Şahin'e ziyaret
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan Malatya Valisi ...
Darende'de öğrenci yurtlarına 2 ton elma bağışlandı
YEREL HABERLER Darende'de öğrenci yurtlarına 2 ton elma bağışlandı
Malatya'da kamyona çarpan hafif ticari araç devrildi: 2 ölü
YEREL HABERLER Malatya'da kamyona çarpan hafif ticari araç devrildi: ...
Malatya'da hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Malatya'da hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı ...
Malatya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Malatya Ticaret Borsası
Malatya'da düzenlenecek EXPO 2028'e 2 milyonun üzerinde ziyaretçi bekleniyor
YEREL HABERLER Malatya'da düzenlenecek EXPO 2028'e 2 milyonun ...
Darende İlçe Emniyet Müdürlüğünden telefon dolandırıcılığı uyarısı
YEREL HABERLER Darende İlçe Emniyet Müdürlüğünden telefon ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.