MTA, öğrencilere madencilik faaliyetlerini anlattı

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MALATYA (AA) - Maden Tektik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı ile MTA Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğünce ilk ve ortaöğretim öğrencilerine madencilik faaliyetleri anlatıldı.

MTA Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, MTA Genel Müdürlüğü ülkenin enerji ve maden arz güvenliğini sağlamak hedefiyle ortaya konulan "Milli Enerji ve Maden Politikası" çerçevesinde ilk ve ortaöğretim düzeyinde eğitimiler planladı.

MTA Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü ve Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı organizasyonuyla 27-29 Eylül tarihleri arasında Malatya'nın Hekimhan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Elazığ'ın Baskil ilçelerinde ilk ve ortaöğretim öğrencilerine eğitim verildi.

Öğrencilere, MTA Genel Müdürlüğü uzman personellerince, ülkenin çeşitli bölgelerinden derlenen, doğa tarihini anlatan çok sayıda fosil, kayaç, mineral ve maden örnekleri gösterildi.

Madencilik faaliyetlerinin kamu yararı düşünülerek, ulusal kalkınmanın sağlanması, çevreyle uyumlu bir şekilde yapılabilmesi, madenlerin hayatımızdaki yerinin anlatıldığı eğitimlerde, doğa dostu madencilik konusunda farkındalık oluşturulması gibi konularda öğrenciler bilgilendirildi.

Görsel videolarla sinevizyon ile desteklenen eğitim sonrasında, özel olarak tasarlanan materyaller öğrencilerle paylaşıldı.

Açıklamada kurum bünyesinde faaliyet gösteren Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesinin de çocuklara ve gençlere ulaştırarak, çevre ve doğa bilincini kazandırmak ve uygulamalı eğitim imkanı sunmak amacıyla Sürdürülebilir Doğa Dostu Madencilik ve Gezici Müze Eğitim Çalışmalarının Türkiye genelini kapsayacak şekilde başlatıldığı bildirildi.

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