Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi’nde "Gençler Sabah Namazı Buluşması" programı düzenlendi.

Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi’ndeki Yeni Camiine aileleriyle gelen gençler saf tutarak namaz kıldı.

İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak, kürsüde vaaz verildi.

Mevlid-i Nebi Haftası ile alakalı hazırlıklara değinen Yaşar, hafta boyunca "Çağrıya kulak ver" sloganıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde Hz. Peygamber'in çağları aşan çağrısıyla farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Yaşar, amaçlarının milli ve manevi değerleri yüksek tutmak, gençleri ön saflarda görmek olduğunu belirterek, "Bizler bu hafta vesilesiyle efendimizin hayatında nasıl bir ahlak üzere olduğunu öğrenmeli ve onun ahlakıyla ahlaklanmaya çalışmalıyız. Bizler onu örnek aldıkça geleceğimiz sağlam temeller üzerinde ilerleyecek ve dünyamız cennete dönecektir." dedi.

Yapılan dua sonrası, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından çorba ikram edildi.

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