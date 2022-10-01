Kale’de kano etkinliği düzenlendi

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesindeki Karakaya Baraj Gölünde gerçekleştirilen kano etkinliğinde öğretmenler, öğrenciler ve aileleri kürek çekti.

İnönü Üniversitesi Su Sporları Bölümünün ev sahipliğinde yapılan etkinlikte konuşan Kaymakam Mustafa Aksoy, ilçenin doğa sporları ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Aksoy, halkın ve gençlerin doğa sporlarına ilgi duyması amacıyla düzenlenen etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Etkinliğe katılan coğrafya öğretmeni Emrah Turhan ise ilçenin turizm potansiyelinin bulunduğunu belirterek, "İlçemizde sadece su sporları değil, çok güzel trekking rotaları da bulunmakta." diye konuştu.

Rehber öğretmeni Sara Arslan da ilk defa kanoya bindiğini anlatarak, "Muhteşem bir manzara eşliğinde, harika bir spor aktivitesi oldu. İlk defa deneyimledim. Kuş sesleri eşliğinde, kanoda kürek çekmek, eğlenceli ve heyecanlıydı." ifadelerini kullandı.

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