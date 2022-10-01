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BBP Malatya Kadın Kolları İstişare ve Tanışma Toplantısı yaptı

AA

BBP Malatya Kadın Kolları İstişare ve Tanışma Toplantısı yaptı

MALATYA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP), Malatya'da İl Kadın Kolları İstişare ve Tanışma Toplantısı düzenledi.

BBP Kadın Kolları Genel Başkanı Dilek Keskin, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, 2 gündür Malatya'da önemli ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bölge ziyaretlerinde özellikle kadınlarla buluşmak istediklerini belirten Keskin, Malatya'da da kadınlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Seçimlerde oy kullanırken herkesin daha hassas olmasını ve iyi düşünmesini isteyen Keskin, şunları kaydetti:

"PKK'nın uzantısı olan partiyi Mecliste görmek istemiyoruz. O nedenle hepinizden hassaten rica ediyorum, doğru insanlara oy verelim, doğru insanlarla birlikte olalım. Kadınlarımız, siyasetin içinde olsun. Biz Büyük Birlik Partisi olarak her zaman söyledik ve söylüyoruz, terörü, terör destekçilerini hiçbir zaman tasvip etmiyoruz, sonuna kadar onların karşısındayız. Bizim için önemli olan Türk varlığının bütünlüğüdür, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve bütünlüğüdür. PKK'nın uzantısı partinin ve bu partiye doğrudan ya da dolaylı destek veren tüm oluşumların karşısındayız, hep birlikte karşısında olmalıyız. Kandil'i ve PKK'yı destekleyen hiçbir tutum ve oluşum, Türk siyasetinde yer almamalıdır, desteklenmemelidir."

BBP İl Başkanı Abdulvahap Karaman da kadınların siyasetteki önemine dikkati çekerek, kadınların yer almadığı hiçbir siyasi hareketin başarılı olamayacağını aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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