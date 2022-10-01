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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası Başkanlığına Ramazan Özcan yeniden seçildi.



Borsa binasındaki düzenlenen seçime, mevcut Başkan Özcan "beyaz", diğer aday Cahit Zafer Leventoğlu ise "mavi" listeyle girdi.

Meslek komitelerinin 7'sinde Özcan'ın listesi birinci oldu.

Özcan, sonuçların açıklanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yeniden 4 yıl boyunca meclis üyeleriyle birlikte kente hizmet edeceklerini söyledi.

Seçimin bittiğini, dargınlık ve kırgınlığa mahal vermeden pazartesi gününden itibaren görevlerine devam edeceklerini aktaran Özcan, "Allah bizi şaşırtmasın, bu memleket ve vatana hizmet etme fırsatı versin. Bugün yaptığımız seçim yarış değildi, dostluk çerçevesinde gerçekleşti." diye konuştu.

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