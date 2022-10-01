Malatya'da ormanlık alan yangında zarar gördü

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen yangınında 70 dönümlük ormanlık alan ile 2 üzüm bağı zarar gördü.

Taşımış Mahallesi Kiliyan mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 2 araç ve 4 personelle, İl Orman Müdürlüğü ise 2 arasöz ile müdahale ettikleri yangını söndürdü.



Yangında, 70 dönümlük ormanlık alan ile 2 üzüm bağı zarar gördü.



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