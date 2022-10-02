Malatya'da iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'da taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

M.B.U. idaresindeki 44 ABK 474 plakalı hafif ticari araç, İnönü Caddesi Büyükşehir Belediyesi önünde, L.Ö. yönetimindeki 44 T 0884 plakalı taksiyle çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan M.K, H.I.S, S.T ve Ö.B. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.