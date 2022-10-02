Malatya'daki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Hidayet Mahallesi Taştepe Caddesi'nde E.K. ile Ü A. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla yaralanan Ü.A. olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheli E.K'yi suç aletiyle yakaladı.





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