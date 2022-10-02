Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında seçim yapıldı

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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında başkanlığa Oğuzhan Ata Sadıkoğlu yeniden seçildi.

Oda binasındaki seçimlerde mevcut başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile diğer aday Akif Baştürk yarıştı.

Seçimde Oğuzhan Ata Sadıkoğlu 30 komitenin 23'ünü kazanarak yeniden başkan seçildi.

Sadıkoğlu, sonuçların açıklanmasının ardından gazetecilere, sonuçların Malatya'ya hayırlı olmasını diledi.

Göreve geldikleri günden bu yana kente katma değer yaratmak için çalıştıklarını anlatan Sadıkoğlu, çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

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