Malatya'da çitlerin üzerindeki dikenli tele kanadı takılı kalan şahini itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bahçe çitlerinin üzerindeki dikenli tele kanadı takılı kalan şahini itfaiye ekipleri kurtardı.



Büyükçimiş Mahallesi yakınındaki bir bahçeyi çevreleyen çitlerin üzerindeki dikenli tellere kanadı takılmış vaziyette şahini görenler, itfaiyeyi aradı.



Mahalleye giden ekipler, tele takılarak kanadı kırılan şahini mahsur kaldığı yerden kurtardı.

İlk müdahalesi itfaiye ekiplerince yapılan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kuşun, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.