Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 233 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'da polis ekiplerince geçen ay çeşitli suçlardan aranan 233 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 1-30 Eylül tarihleri arasında kent genelinde denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi.

Çalışmada aralarında seçitli suçlardan aranan 233 şüpheli yakalandı.

Zanlılardan 125'i işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.