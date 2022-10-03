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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Ticaret Borsası

AA

Malatya Ticaret Borsası

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 148,67 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg91,93148,67
Gün kurusu kayısıKg146,75146,75
Ekstra şekerpare kayısıKg121,00132,84
Kesmelik kuru kayısıKg61,7061,70

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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