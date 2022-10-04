Malatya'da iki evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

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MALATYA (AA) - Malatya'da iki evin çatısında çıkan ve ahıra da sıçrayan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi Barut Sokak'ta yan yana bulunan iki evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede büyüyen alevler, evlerin bahçesindeki ahıra da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında evlerde hasar oluşurken ahırdaki 2 büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.

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