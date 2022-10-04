Kale'de çiftçilere tarla okulu eğitimi verildi

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde çiftçilere "Çiftçi Tarla Okulları Projesi" kapsamında eğitim verildi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından Kumluyazı Mahallesi'nde düzenlenen eğitimde, çiftçilere kayısı yetiştiriciliğinden sürdürülebilirliği sağlamak, ekonomik, sağlıklı ve kaliteli ürün elde etmek amacıyla yapılacaklar anlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Abdulgani Han, Malatya ve ülke için büyük önem taşıyan başta kayısı ve diğer ürünlerin yetiştiriciliğinde üreticilere maksimum katkıyı sağla gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Üreticilerimizden beklentimiz bu tür eğitimlere daha fazla katılım sağlamaları. Bunun yanı sıra üreticilerimiz bireysel olarak da ilçe müdürlüğümüze her zaman bilgi almak, sunmak, sorunlarını iletmek için başvurabilirler." dedi.



Ziraat Mühendisi Şevket Fidan ise kayısıda bahçe kurulumu, gübreleme, sulama, ilaçlama, hastalık ve zararlılarla mücadele konularında çiftçileri bilgilendirirken, Ziraat Teknikeri Ali Biri tarafından son zamanlarda artan kurumalarla ilgili bilgi verilerek kayısı ağaçlarında budamanın nasıl yapılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

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