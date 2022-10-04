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MALATYA (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Cihat Arslan hocamızla sözleşmemizi karşılıklı olarak sona erdirme kararı almış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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