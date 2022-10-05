Malatya Ticaret Borsası

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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında ekstra şekerpare kayısının kilogramı 129,89 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra şekerpare kayısı Kg 129,89 129,89 Naturel kuru kayısı Kg 112,75 112,75 Kuru kayısı Kg 85,00 85,00

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