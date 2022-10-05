Kale Kaymakamı Aksoy, öğrencilerle bir araya geldi

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MALATYA (AA) -Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, İzollu İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette öğrencilerle bir süre sohbet eden Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut'tan, müdürlüğün ilçedeki çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Aksoy, eğitimde başarının artması ve istenilen hedeflere ulaşılabilmesi için idarecilerin, öğretmenlerin, öğrenci ve velilerin işbirliğinin önemine dikkati çekerek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temenni etti.





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