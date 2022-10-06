Malatya'da terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların cep telefonlarında yapılan incelemede örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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