Malatya'da terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların cep telefonlarında yapılan incelemede örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.