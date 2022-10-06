Malatya'da iki ayrı trafik kazasına 5 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Turgut Özal Caddesinde S.A. idaresindeki 44 BJ 587 plakalı minibüs ile Ş.A. idaresindeki 44 ACE 768 plakalı tır çarpıştı.

İtfaiye ekipleri minibüse sıkışan yaralılardan birini kurtararak ambulansa taşıdı.

Kazada yaralanan D.A. M.E.A. Y.M.A. ile S.M. 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesin kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan Samanlı Mahallesine E.B. idaresindeki 44 NY 612 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Yaralanan E.B. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.