Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

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MALATYA (AA) - Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle mücadele kapsamında narkotik ekiplerince operasyonlar düzenlendi.

Ekipler, 4 operasyonda, 6 kilo 375 gram skunk, 1 kilo 54 gram sentetik uyuşturucu, 302 sentetik hap, 51,18 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 600 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan emniyetteki işlemleri tamamlanan 9'u adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.Ö, M.R.A, H.İ, E.Y, M.Ö, S.Ö. ile M.E. tutuklandı, A.B. ve H.D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

R.D'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

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