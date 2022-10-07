Kale'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde güvenlik güçleri ve muhtarlara yönelik "Erken Yaşta Evlilik ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu eğitimi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Yeşilyurt Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen eğitime Kaymakamı Mustafa Aksoy'da katıldı.

Toplantıda katılımcılara, şiddetin tanımı, şiddet mağduru kadınlara sunulan hizmetler, aile içi şiddetle mücadelede yasal mevzuat, erken yaşta ve zorla evliliklerde yasal mevzuat konuları anlatıldı.

Koruyucu aile hizmetleri hakkında bilgi veren Şeyma Günergök ise bakım ve koruma altında bulunan çocukların sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi için aile ortamı ile aile sıcaklığında büyümesinin önemini anlattı.

Gönergök, koruyucu aile faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla tanıtım ve eğitim faaliyetlerine devam edileceğini belirtti.

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