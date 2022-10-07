Malatya Ticaret Borsası

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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 86,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 71,44 86,90 Naturel kuru kayısı Kg 68,00 68,00 Endüstriyel kuru kayısı Kg 39,00 39,00 Arpa Kg 6,10 6,10 Yemlik buğday Kg 4,50 4,50

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