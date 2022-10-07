Malatya'da otomobilden para hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da bir otomobilden para hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte bir araçtan yaklaşık 100 bin lira değerinde döviz ve lira çalarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kimlikleri belirlenen 4 zanlı, il dışına kaçacakları sırada Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan paralar ise sahibine teslim edildi.

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