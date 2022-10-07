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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da otomobilden para hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

AA

Malatya'da otomobilden para hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da bir otomobilden para hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte bir araçtan yaklaşık 100 bin lira değerinde döviz ve lira çalarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kimlikleri belirlenen 4 zanlı, il dışına kaçacakları sırada Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan paralar ise sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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