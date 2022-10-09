Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK maçının ardından

AA

Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK maçının ardından

MALATYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Erzurumspor FK'ya 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hasan Özer, rakipleri karşısında istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Özer, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, yeni teknik ekip olarak iyi bir başlangıç yapmak için sahaya çıktıklarını ifade etti.

Takımla 3-4 gündür beraber olduğunu anlatan Özer, şöyle devam etti:

"Takip ettiğimiz kadarıyla en iyi 11 ile çıkmayı hedeflemiştik. Çalışma ve antrenmanlarda savunma yönüne ağırlık verdik. Çünkü ligin en fazla gol yiyen takımıydık. Gol yememe sorunun halletmemiz gerekiyordu. Rakibimiz çok tecrübeli olmasına rağmen çok net pozisyon vermedik. Hem oyun hem de sonuç olarak arzuladığımız sonuç bu değildi. Hücum olarak çok fazla pozisyon üreten bir takım görüntüsü çizemedik o yüzden biraz üzgünüz. Her şeyi değiştirmek için elimizden geleni yapacağız."

Özer, genç bir takıma sahip olduklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maç kazanamamış ve kendine güvenmeyen bir takım var. Tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Topa sahip olmada bizden çok daha iyilerdi, biz onu başaramadık. Arzulamadığımız bir oyun ve sonuç oldu, o yüzden çok üzgünüz ama bunu düzeltebilecek kaliteye sahibiz. Ligde 30 maç var toplam 90 puan. Oyunumuzu geliştirmek zorundayız. Bu genç oyunculara daha fazla antrenman yaptırıp daha fazla katkı saplamak zorundayız. Elimizden geleni yapacağız ama son derece üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Yenilebiliriz ama oyun gerçekten beni çok fazla tatmin etmedi."

Özer, taktiksel olarak daha fazla çalışmaları gerektiğini aktararak, "Transfer tahtamız kapalı o yüzden bu gençlere sahip çıkıp, onların gelişimine katkı sunacağız. İlk yarıda maksimum puan toplamak istiyoruz." diye konuştu.


- Erzurumspor FK cephesi

Erzurumspor FK Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan ise Yeni Malatyaspor karşısında anlamlı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Geçen hafta da Altaş Denizlispor'u yenerek 3 puan aldıklarını hatırlatan Bayarslan, şunları kaydetti:

"Yeni Malatyaspor'un genç, dinamik, koşan ve rakibi bozan hücum oyuncuları var. Hafta içinde buna göre önlemlerimizi aldık. Oyuna iyi başladık daha sonra oyun dengelendi ama ilk yarı boyunca tüm oyunun kontrolü bizdeydi. İkinci yarı tabii ki daha zor olacaktı çünkü Yeni Malatyaspor'un şiddetle puan ve puanlara ihtiyacı vardı, alacakları galibiyet onları rahatlatacaktı fakat biz rakibimizi hata yapmaya zorladık. Pas hatası yapacaklarını biliyorduk, oyun akışında geri pasta Eren Tozlu topu kaptı ve golü attı, rahatladık. Golden sonra geriye çekildik ama buralarda oynamak kolay değil. Yeni Malatyaspor uzun toplarla gole gitmeye çalıştı. Bizim tecrübeli oyuncularımız var, hava toplarını vermedik. Daha dikkatli olsak, top bizde kalsa ikinci golü bulabilirdik."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Malatyaspor - Erzurumspor: 0 - 1
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Erzurumspor: 0 - 1
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Malatya'da cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Malatya'da 5 iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da 5 iş yerinden hırsızlık yapan zanlı ...
Otobüse emanet bırakılan koliden 11 kilo esrar çıktı
YEREL HABERLER Otobüse emanet bırakılan koliden 11 kilo esrar çıktı
Malatya'da yolcu otobüsünde 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da yolcu otobüsünde 11 kilo 855 gram esrar ...
Şeker hastası eşine şifa arayan kadın, şeker otu yetiştiricisi oldu
YEREL HABERLER Şeker hastası eşine şifa arayan kadın, şeker otu ...
Malatya’da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Malatya’da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Yeni Malatyaspor yeni sayfa açma peşinde
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor yeni sayfa açma peşinde
Yeni Malatyaspor Başkanı Yaman: Transfer tahtasını açsak da iki dönem cezalıyız
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Başkanı Yaman: Transfer tahtasını ...
Malatya'da otomobilden para hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da otomobilden para hırsızlığı yaptıkları ...
Malatya'da okul servisi şoförlerine eğitim verildi
YEREL HABERLER Malatya'da okul servisi şoförlerine eğitim verildi
Malatya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Malatya Ticaret Borsası
Kale'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi
YEREL HABERLER Kale'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.