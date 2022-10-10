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Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

AA

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ikamet ve üst aramalarında 268 gram metamfetamin, 349 sentetik hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 420 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ö, E.Ö, E.A, A.D. ve H.D.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, H.Y. ve O.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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