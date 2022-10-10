Malatya Ticaret Borsası

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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 140 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo naturel kuru kayısı Kg 140,00 140,00 Kuru kayısı Kg 82,75 125,00 Organik kuru kayısı Kg 110,00 110,00

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