Kale'de okur yazar buluşması etkinliği yapıldı

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MALATYA (AA ) - Malatya'da Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen okur yazar buluşması kapsamında Yazar Ahmet Turgut öğrencilerle bir araya geldi.

İzollu İlkokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda Turgut, öğrencilere okumanın önemini anlattı.

Turgut, kitap okumanın alışkanlık haline getirilmesi ve okumanın insan zihni üzerindeki etkisiyle ilgili konuştu.

Programda öğrencilere sorular yönelten Turgut, öğrencilere iyi bir konuşma altyapısının iyi bir okuyucu olmaktan geçtiğini söyledi.

Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Turgut, programın sonunda kitaplarını imzaladı.

Programın ardından Turgut, Kaymakam Mustafa Aksoy ve İlçe Belediye Başkanı Murat Koca'yı makamlarında ziyaret ederek kitap hediye etti.

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