Malatya Ticaret Borsası

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 150 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kayısı Kg 150,00 150,00 1 No'lu şekerpare kayısı Kg 145,00 145,00 4 No'lu şekerpare kayısı Kg 125,00 125,00 7 No'lu şekerpare kayısı Kg 100,00 100,00 Kuru kayısı Kg 100,00 100,00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.