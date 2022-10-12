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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Ticaret Borsası

AA

Malatya Ticaret Borsası

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 150 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Jumbo kayısıKg150,00150,00
1 No'lu şekerpare kayısıKg145,00145,00
4 No'lu şekerpare kayısıKg125,00125,00
7 No'lu şekerpare kayısıKg100,00100,00
Kuru kayısıKg100,00100,00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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