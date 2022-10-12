Kale'de Mevlid-i Nebi haftası etkinliği

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MALATYA (AA) - Malatya'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Kale İmam Hatip Ortaokulunda etkinlikler düzenlendi.

Kale ilçesindeki Kale İmam Hatip Ortaokulunda Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler tertiplendi.

Okulun konferans salonunda Kur'an-ı Karim tilaveti ve meali ile başlayan programda, Kale Müftüsü İbrahim Okumuş tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Öğrencileri tarafından şiirlerin okunması, ilahilerin seslendirilmesi ve Peygamber efendimize salat-ı selamların getirilmesi ile devam eden programda, cami ve irşad konulu slayt sunumu ile Veda Hutbesi Oratoryo gösterimi yapıldı.

Kırk hadis kapsamında okul içinde yapılan etkinliklerin sergilendiği program, "Peygamber Sevgisi" temalı şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ile sona erdi.

​​​​​​​Programa Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, Belediye Başkanı Murat Koca, İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş, Milli Eğitim Müdür vekili Bilgiye Pala, öğretmenler, öğrenci ve öğrenci velileri katıldı.

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