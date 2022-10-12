Malatya şehir geçişi ile Battalgazi yolunun BSK ihalesi yapıldı

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MALATYA (AA) - AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya şehir geçişi ile Battalgazi il yolunun Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamalı asfaltının ihalesinin yapıldığını bildirdi.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, AK Parti hükümetlerince kentin kara yolları ulaşım ağına toplam 11 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığı belirtti.

Çalık, açıklamasında, "22 kilometrelik Malatya şehir geçişi, 7.9 kilometrelik bisiklet yolu yapımı ile 7 kilometrelik Battalgazi il yolunun BSK kaplamalı yol yapım ihalesi dün sonuçlandı. En kısa sürede işe başlanılacak daha rahat ve konforlu ulaşıma kavuşulacak." ifadelerini kullandı.

İhaleyi kazanan yüklenici firmanın işe önümüzdeki günlerde başlayacağını ve yolların BSK yapılmasıyla sürücülerin daha rahat ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşacağını kaydeden Çalık, Malatya'da 2003 yılında sıfır kilometre olan BSK'lı yol uzunluğunu 332 kilometreye çıkardıklarına dikkati çekti.

Son 20 yılda Malatya'nın kara yolları ulaşım ağına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yaklaşık 11 milyar 845 milyon lira yatırım yapıldığını ve Doğu Anadolu'ya seyahat edenlerin kullanmaya başladığı 53,5 kilometre uzunluğundaki Malatya Kuzey Çevreyolu'nun 26,1 kilometresinin geçen yıl trafiğe açıldığını hatırlatan Çalık, güzergah üzerindeki 11 köprünün de tamamlandığını belirtti.

Çalık, proje de bölünmüş yol, altyapı, toprak işleri, sanat yapıları ile köprü yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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