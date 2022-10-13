Malatya'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Samet Yeşilgil (23) yönetimindeki 44 ABL 696 plakalı kamyonet, Erkenek Mahallesi Çamurlu mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Büşra Tosun (21) ve Şengül Keskin (41) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim Araştırma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan Büşra Tosun'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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