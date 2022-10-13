Malatya Ticaret Borsası

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 100,01 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|100,01
|100,01
|Buğday
|Kg
|6,97
|6,97
|Yem bezelyesi tohumu
|Kg
|11,70
|11,70
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