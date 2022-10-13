Gönüllü gençler Kale'de etkinlik düzenledi

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Malatya Beydağı Gençlik Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Beydağı Gençlik Merkezi gönüllü üyeleri İzollu İlkokulu ve İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle, "Merkezim Her Yerde" Projesi kapsamında masa tenisi ve badminton oynadı, matrak, geleneksel okçuluk, satranç, mangala, dart, ebru ve yüz boyama gibi etkinlikler yaptı.

Gönüllü gençler unutulmaya yüz tutmuş çuval yarışı, yakar top, mendil kapmaca gibi çocuk oyunlarını öğrencilerle oynayarak bu oyunlar hakkında onlara bilgiler verdi.

Daha sonra Sıfır Atık Projesi kapsamında gönüllü gençler ile öğrencilerin okul çevresinde ve doğadan topladıkları çöpler geri dönüşüme gönderildi.

Gönüllü gençler Karakaya Baraj Gölü kıyısında kısa bir doğa yürüyüşünün ardından programlarını sonlandırdı.

Programa Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bilgiye Pala, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

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