Kale'de minder sohbetleri etkinliği düzenlendi

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde minder sohbetleri etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Beydağı Gençlik Merkezi tarafından Kale İlçe Stadyumunda düzenlenen etkinliğin konuğu Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy oldu.

Kaymakam Aksoy, gençlerle bir süre sohbet ederek tavsiyelerde bulundu.

Programa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç ile vatandaşlar katıldı.

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