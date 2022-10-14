Kale'de su sporları etkinliği düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde su sporları etkinliği düzenlendi.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Malatya İl Jandarma Komutanlığı ortak protokolü kapsamında Kale ilçesi Karakaya Baraj Gölü'nde su sporları etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, öğrencilere spor dersleri teorik olarak antıldı. Daha sonra kano sporu uygulamalı olarak gösterildi.

Programa, Malatya Valisi Hulusi Şahin, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Kale Belediye Başkanı Murat Koca ve öğrenciler katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.