Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malatya'daki "Vefa Buluşması"nda konuştu:

MALATYA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Salgınla birlikte halihazırda zaten yara almış bir ekonomik düzende, Rusya-Ukrayna savaşının körüklediği böyle bir belirsizlik ortamında, her şeye rağmen Türkiye dengesinde gitmek her yiğidin harcı değil." dedi.

Oktay, AK Parti'nin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında ziyaret ettiği Malatya'da, geçmiş dönemden bugüne kentteki AK Parti teşkilatında görev alanlarla "Vefa Buluşması"nda bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'ndaki buluşmada konuşan Oktay, rekor oy oranlarıyla AK davaya en güçlü desteği veren Malatya'da, partinin tüm emektarlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Oktay, her yaştan neferiyle, bu yola gönlünü koyan milyonlarla adalet ve kalkınma hareketinin bir mensubu olmaktan bahtiyarlık duyduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere ve sizlerin vasıtasıyla tüm Malatya'ya en kalbi selamlarını, sevgilerini iletiyorum." dedi.

Bir ay içinde Balıkesir ve Sakarya'da toplu açılışlar yaptıklarını, Ankara Etlik Şehir Hastanesi, İstanbul Pendik-Sabiha Gökçen Metro hattı ve 105 yeni yurt binası gibi mega hizmetleri milletle buluşturduklarını anlatan Oktay, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin uluslararası arenadaki lider rolünü, BM Genel Kurulundan Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nden Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na ilkeli ve öncü duruşuyla perçinlediğini belirten Oktay, "İnşallah önümüzdeki hafta Malatya'ya gelerek eser odaklı siyasetimizde yeni sayfalar açacak. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde Cumhurbaşkanımızı, Genel Başkanımızı bağrınıza basmaya hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

- "Kendi çözüm mekanizmamızı harekete geçirmiş durumdayız"

Oktay, Cumhuriyetin 100. yılına her alanda güçlü şekilde girme yönünde 7 gün 24 saat çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ilerleyişine takoz olmak isteyenlere en güçlü cevabı Malatya'dan, Malatyalılarla veriyoruz. İşte Malatya'nın dört bir yanında AK Parti döneminde yapılmış yollar, hastaneler, millet bahçesi, TOKİ konutları, Malatya Stadyumu ve KYK yurtlarını görüyoruz. Bereketin şehri Malatya'da sadece geçen yıl çiftçilerimize verilen tarımsal destekler 221 milyon lira, tarım ürünlerinin ihracatı 37,8 milyon dolar. Malatya ve Elazığ'da meydana gelen depremden sonra insanımızın yaralarını sarmak için hemen çalışmalarımızı başlatmıştık, şahit misiniz? Bu, afet yönetiminde ne kadar seri ve etkili çalışma yapabildiğimizi gösteriyor. Ardından 4 bin 618 konutu depremden etkilenen Malatyalı kardeşlerimize sağladık. Rabb'im bir daha bu güzel şehre afet yaşatmasın. Malatyalılar varken bizim yolumuzu kim kesebilir?"

Yollarını kesmeye çalışanlara inat her gün yeni bir projenin açılış sevincini yaşadıklarını dile getiren Oktay, en gelişmiş ekonomilerin dahi açıkça yükselen enflasyon ve resesyon sinyalleri verdiğini söyledi.



Avrupa başta olmak üzere tüm dünyanın enerji arz güvenliği noktasında sert geçecek kış ayları öncesi karalar bağlamış durumda olduğunu anlatan Oktay, "Biz ise Türkiye olarak hem ekonomik badirelere karşı geliştirdiğimiz mekanizmalar hem de yerli kaynaklarımız yoluyla kendi çözüm mekanizmamızı harekete geçirmiş durumdayız. Avrupa ülkeleri vatandaşına 'Duş almayın, battaniyeyle oturun.' diye uyarılarda bulunurken, biz önlemlerimizi çoktan aldık. 100 liralık bir doğal gaz faturasının 80 lirasını devlet olarak biz karşılıyoruz." dedi.

- "Önümüzdeki hafta inşallah bütçemiz bağlanacak"

Enflasyonla mücadeleyi sürdürürken, hayat pahalılığının yol açtığı zorlukları telafi edecek adımları da birer birer attıklarını belirten Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstihdamda tarihimizin en yüksek seviyesi olan 31 milyona ulaştık. İhracatta her ay rekor kırıyoruz. 2023 bütçe kanun taslağımızı, vatandaşımızı küresel belirsizliklerden ve risklerden koruyacak, her kesimden insanımızı kollayacak şekilde adil, sosyal ve müşfik bir anlayışla hazırlamış durumdayız. Önümüzdeki hafta inşallah bütçemiz bağlanacak ve Sayın Cumhurbaşkanımızca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak."

İstihdam odaklı ekonomi programıyla insanların işini, aşını ve geleceğini güvence altına aldıklarını vurgulayan Oktay, "Salgınla birlikte halihazırda zaten yara almış bir ekonomik düzende, Rusya-Ukrayna savaşının körüklediği böyle bir belirsizlik ortamında, her şeye rağmen Türkiye dengesinde gitmek her yiğidin harcı değil. Bugüne kadar aştığımız badireler, katettiğimiz mesafe ve taviz vermeden geldiğimiz noktaya da kolay gelmedik. Yine zorlukları geride bırakacak, milletimizi feraha çıkaracak olan bizleriz, daha iyisi sadece AK Parti'yle, Cumhur İttifakı'yla mümkündür." diye konuştu.

- "Fikir birliğine varmaları zaten uzak ihtimal"

AK Parti'nin, kalkınma hamlesinde yakalanan kalite ve vizyonu, siyasette aynı şekilde uyguladığını anlatan Oktay, Cumhur İttifakı'nın yerli, milli ve vatandaş odaklı siyasetin merkezi konumunda bulunduğunu ifade etti.

Oktay, muhalefetin riyadan, çarpıtmadan ve karalamadan beslendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Altın günü yapar gibi bir masa etrafında buluşup anlaşamadan, bir sonuca varamadan, daha adaylarını bile belirleyemeden kalkıyorlar. Bu suni masada oturanlar daha önce aynı kaldırımda dahi yürümemiş, ayrı ayrı fraksiyonlar. Fikir birliğine varmaları zaten uzak ihtimal, ülkenin geleceği için söyleyecek sözleri olmasını ise hiç beklemiyoruz. Bunları birleştiren HDP/PKK yandaşlıkları mı? Yoksa dışardan emir almaya açık tutumları mı? Önce bunu bir açıklasınlar insanımıza. İşte Kılıçdaroğlu, ABD'de turistik gezi yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun hiç ABD'nin, Yunanistan'ı Ege'de kışkırtan tavrını sorduğunu, sorguladığını gördünüz mü? Bir kez olsun dönüp ABD'li ağabeylerine, 'Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu niye kaldırdınız' diye sorabilmiş mi? Bir ara da oturup büyükelçilerine mektup yazıyordu, cevap gelmeyince kalkıp gideyim demiş herhalde. Sen bu milletin milli çizgisini savunamayacaksan ne geziyorsun ABD'de? 6 artı 1'lik o masanın bütün meramı, Türkiye'yi sağda solda şikayet etmek mi? Milletimizin iradesini böyle boş bir zihniyet temsil edebilir mi? Bir diğeri çıkıyor 'Hani nerede Karadeniz gazı, yok öyle bir şey.' diyor. FETÖ'nün, PKK'nın gözlüğüyle bakan bu 6 artı 1'lik masa görmese de milletimiz görüyor."

- "Karadeniz gazını milletle buluşturacağız"

TPAO'nun, Filyos'ta nasıl hummalı bir çalışma yürüttüğünü Türk milletinin yakından takip ettiğini ve 16 inçlik doğal gazın taşınacağı ana boru hattının 140 kilometresinin tamamlandığını, yaklaşık 20-25 kilometrelik kısmın kaldığını anlatan Oktay, denizde 30 geminin 2 bin 500 çalışanıyla emek verdiğini, karada çalışanların sayısının 5 bin 500 civarında olduğunu, toplamda 8 bin kişinin Karadeniz gazını çıkarmak için aralıksız çalıştığını ifade etti.

"Biz bu kahraman ekibin emeklerini 6 artı1'lik masaya yedirir miyiz?" diye soran Oktay, bu emeklerin karşılık bulacağını ve Karadeniz gazını milletle buluşturacaklarını kaydetti.

Fuat Oktay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bile Türkiye'yi doğal gaz enerji üssü haline getirmeyi konuştuğu bir ortamda, 6'lı masanın üyelerinin kısa bir sürede vatandaşlarla buluşacak gazı inkar ettiğini ve bu sırada çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

21. kuruluş yılında AK Parti'nin tüm zamanların ve tüm kuşakların partisi olduğunu, savunma, ihracat, enerji ve turizm gibi pek çok alanda Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kendilerine nasip olduğunu vurgulayan Oktay, bu başarıların hikayesinin, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, ana kademesiyle bir an bile durmadan tüm Malatya'ya ulaşması gerektiğini söyledi.

Oktay, eskisiyle, yenisiyle AK Parti teşkilatında birlik ve beraberliğin her şeyden önemli olduğunu belirterek, "Birlik ve beraberlik içinde sunduğunuz katma değere her türlü desteği vereceğimizin, sözünü de ben buradan bir kez daha sizlere veriyorum. Bu duygularla kuruluştan bugüne Malatya'da AK Parti'ye emek vermiş, gönül vermiş herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.