Modifiye araç tutkunları Malatya'da buluştu

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MALATYA (AA) - Modifiye araç meraklıları Malatya'da düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Malatya Motorlu Araçlar Derneği tarafından Büyükşehir Belediyesi yan tarafında alanda düzenlenen "3. Malatya Otomobil, Motosiklet ve Modifiye Festivali" çevre illerden çok sayıda modifiye aracın katılımıyla gerçekleştirildi.

"Güzellik Yarışması", "Desibel", "Basıklık", "DJ Performansı", "Moto show" ve "Drift Show" ile renkli görüntüler sunan modifiye araçlar, yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe katılanlar, müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Malatya Motorlu Araçlar Derneği Başkanı Mehmet Yaman, bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdikleri etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, desteklerinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a şükranlarını sundu.

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