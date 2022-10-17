Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşirelere eğitim

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MALATYA(AA) - Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen "Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının" üçüncüsü gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık alanında ihtiyaç olan nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla yürürlüğe giren Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda düzenlenen "Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının" üçüncüsü hastane konferans salonunda düzenlenen sertifika töreniyle son buldu.

​​​​​​​Törende konuşan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Servet Boyraz, 12 kursiyere, 12 iş günü teorik, 10 iş günü uygulama eğitimleri şeklinde eğim verdiklerini anlatarak, "Bu sertifikalı eğitim programın amacı ameliyathanede çalışan hemşirelere görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütecek bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktı. Sunulan sağlık hizmeti kalitesini artırmak için bu tarz eğitim programlarına devam edeceğiz. Eğitime sundukları desteklerden dolayı eğitimcilere ve kursiyerlere ayrı ayrı teşekkür ediyor, sertifika almayı hak edem tüm kursiyerleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere belgeleri takdim edildi.

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