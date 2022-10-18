Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Operasyonda A.B, İ.K, O.K, C.A, S.İ ve M.Ü gözaltına alındı.



Zanlıların ikamet, üst ve araçlarındaki aramalarda 1 kilo 514 gram metamfetamin, 6 ruhsatsız tabanca, 14 pompalı tüfek, 1 tam otomatik silah, 79 uyuşturucu hap, 3,43 gram esrar, 3 hassas terazi ve 161 tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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