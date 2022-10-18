Malatya Ticaret Borsası

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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında natürel kuru kayısının kilogramı 130,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Natürel kuru kayısı Kg 130,15 130,15 Kuru kayısı Kg 95,56 127,75 Organik kuru kayısı Kg 70,00 70,00 Arpa Kg 6,64 6,64

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