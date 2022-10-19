Darende ve Hekimhan'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ve Hekimhan ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Darende Hükümet Konağı önündeki törende Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çelik ve beraberindekiler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Başkan Çelik, muhtarlık müessesesinin önemini anlattı.

Milli iradenin temsilcisi olduklarını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Halkımızın tercihi ve seçimiyle iş başına gelmiş muhtar kardeşlerimizin son derece önemli bir makamda bulunmaktadır. Vatandaş ile devlet arasında köprü olduğumuzun bilincinde olarak bir anlamda mahalle sakinleriyle devlet arasında aracı rol üstlenmekteyiz. Öte yandan çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirdiğimize inanarak 24 saat mahallemize ve devletimize hizmet ettiğimiz için onur duyuyoruz."

Törene Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Keser, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı ve muhtarlar katıldı.

Tören sonrası muhtarlar, Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti.

- Hekimhan

Atatürk Meydanı'nda yapılan törene Hekimhan Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Tunç Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan Tunç, "Muhtarlar vatandaşlarımızın oylarıyla seçilen ve Cumhuriyet tarihi boyunca köy ve mahallelerimizin en önemli temsilcisi olmuşlar ve olmaya davam edecekler. Vatandaşlarımızın dertlerine, tasalarına, sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olan, beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme noktasında etkili rol oynayan muhtarlarımız devletle milletin bütünleşmesinin temel harcını oluşturmaktadır." dedi.

Törene, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

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