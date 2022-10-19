Arapgir'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Arapgir ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık binası önündeki törende Muhtarlar Derneği Başkanı Özgür Çataltaş ve beraberindekiler Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından ardından Çataltaş tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Törene Arapgir Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Erdem, Milli Eğitim Müdürü Sadık Özdemir, daire amirleri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.



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